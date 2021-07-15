Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов покинул UFC и стал свободным агентом. Об этом сообщил агент Ризван Магомедов на своей странице в Instagram.

"В прошлую субботу прошел последний бой Омари Ахмедова под эгидой UFC, отработали последний контракт и приняли решение выйти в свободное агентство, так как на столе есть несколько интересных предложений. Скоро объявим новости", — написал он.

Напомним, что последний поединок Ахмедов провел 11 июля на турнире UFC 264, в котором проиграл американцу Брэду Таваресу.