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Машина упала с обрыва на железную дорогу в Лори

Машина упала с обрыва на железную дорогу в Лори

Легковая машина упала на железнодорожные пути в Лорийской области Армении, об этом пишут СМИ.

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате он слетел с обрыва и упал на рельсы на перегоне Алаверди-Санаин.

В результате оказались повреждены пути, контактная подвеска и прочая инфраструктура, проложенная у железнодорожных путей. Пострадали три человека, они доставлены в больницы Алаверди и Еревана, передает Sputnik Армения.

Из-за аварии было прекращено движение поездов на участке железной дороги, связывающей Армению и Грузию.

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Вестник Кавказа

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