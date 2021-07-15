Киргизия спасет этнических киргизов из Афганистана

МИД Киргизии ведет работу с правительством Таджикистана и Управлением верховного комиссара ООН по вопросу эвакуации афганских киргизов, бежавших в Таджикистан из-за опасности, на территорию Киргизии, сообщает пресс-служба ведомства.

После новости о том, что киргизы Афганистана ушли в Таджикистан, МИД проинформировало ООН по делам беженцев в Центральной Азии касательно ситуации.

"Была направлена нота в министерство иностранных дел Таджикистана с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских киргизов до КПП на киргизско-таджикской государственной границе", – сказано в заявлении.

Отмечается, что президент и правительство Киргизии взяли под личный контроль этот вопрос.

В Киргизии надеются на помощь таджикской стороны в оперативном решении проблемы.

Ранее стало известно, что 347 афганских киргизов, опасаясь талибов (запрещенное в России движение), бежали в Таджикистан. При пересечении границы погибли два ребенка.