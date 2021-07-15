Ученый предупредил о кислотных дождях в Москве

Кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов предупредил, что дожди, выпадающие после долгого перерыва, могут представлять опасность.

Так, он напомнил, что из-за жары в июне 2010 года незначительные осадки не могли "вымыть грязь и аэрозоли из атмосферы и вбирали их в себя, за счет чего их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, что соответствует кислой среде".

Похожая ситуация складывается и сейчас, поэтому "под такими дождями гулять без зонтиков и головных уборов не рекомендуется", передает РИА Новости.

Ученый отметил, что критического вреда организму такие дожди не нанесут, но могут спровоцировать, например, аллергические реакции.