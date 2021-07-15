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Крым может закрыться для невакцинированных туристов

Крым может закрыться для невакцинированных туристов

Власти Крыма не исключают введения обязательной вакцинации для туристов, заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, отметив, что также рассматривается вариант регулярного ПЦР-тестирования.

"Возможно, мы к этому тоже придем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, будет ли Крым перенимать соответствующий опыт Краснодарского края.

По его словам, ограничения могут коснуться гостей, которые заселяются в гостиницы, отели, а также пансионаты Крыма.

Также Лясковский отметил, что в республике есть возможность вакцинирования туристов как первым, так и вторым компонентом препарата.

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