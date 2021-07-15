Крым может закрыться для невакцинированных туристов

Власти Крыма не исключают введения обязательной вакцинации для туристов, заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, отметив, что также рассматривается вариант регулярного ПЦР-тестирования.

"Возможно, мы к этому тоже придем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, будет ли Крым перенимать соответствующий опыт Краснодарского края.

По его словам, ограничения могут коснуться гостей, которые заселяются в гостиницы, отели, а также пансионаты Крыма.

Также Лясковский отметил, что в республике есть возможность вакцинирования туристов как первым, так и вторым компонентом препарата.