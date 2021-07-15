Житель Тбилиси убил жениха сестры на глазах соседей

Мужчина примерно 35 лет был убит выстрелом в живот в районе Глдани на окраине Тбилиси, прямо на глазах у местных жителей. О трагедии рассказали в пресс-службе МВД Грузии.

В ведомстве пояснили, что личность подозреваемого установлена, правоохранители работают над его задержанием, пишет Sputnik Грузия.

Идет следствие ведется по статьям УК Грузии об умышленном убийстве, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Возможному убийце грозит пятнадцать лет лишения свободы.

Как рассказали местные жители, преступление было совершено накануне вечером неподалеку от жилого многоэтажного дома, когда несколько жильцов отдыхали у садика. На их глазах мужчину убил брат его невесты, нанеся один выстрел в живот.