В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Гидрометцентром был объявлен оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, в погодном ведомстве пояснили, что это произошло из-за жаркой погоды.

Так, согласно информации Гидрометцентра, до 21.00 15 июля в столице ожидается аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов, в дневные часы - 33-35 градусов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Кроме того, до 23.00 15 июля действует предупреждение о сильном ветре, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Кроме того, прогнозируется, что оранжевый уровень погодной опасности из-за жары также будет объявлен с 13.00 16 июля до 01.00 17 июля. Уточняется, что предупреждение о жаре в Московской области действует до 18.00 16 июля.