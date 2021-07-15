Массовые мероприятия в Грузии могут вновь оказаться под запретом

Ограничения на массовые мероприятия могут вновь ввести в Грузии, заявила замглавы Минздрава этой страны Тамар Габуния.

Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается в связи с быстрым распространением коронавируса. По ее словам, без активного вмешательства этот темп не сбросить.

"Индивидуальная ответственность является критически важной, поэтому без активности общества и граждан это немыслимо. Понимаю, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанцию, но так не выйдет. Нам опять придется вводить ограничения на развлекательные мероприятия. Мы уже начали думать об этом", – приводит слова Габуния "Спутник-Грузия".