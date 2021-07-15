Московское метро встало из-за пассажира на рельсах

Пассажир упал на рельсы сегодня днем в Московском метрополитене, сообщение опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта в 13.41 мск.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути", - пояснили в ведомстве.

В 13:50 дептранс сообщил, что движение на линии вводится в график, а в 14:02 - что оно ведется в соответствии с графиков.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, инцидент случился на станции "Кузьминки", чтобы отключить контактный рельс, пришлось остановить движение на участке "Кузьминки" - "Выхино". Пассажира удалось спасти.