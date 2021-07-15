Скромный банковский клерк похитил более $1 млн в Грузии

Следственная служба министерства финансов Грузии задержала бывшего менеджера филиала одного из коммерческих банков в Батуми, мужчина обвиняется в присвоении крупной суммы денег. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, с 2015-го по апрель 2021 года включительно обвиняемый изготовил поддельные договора, чтобы похитить принадлежащую банку крупную сумму.

Пока известно об украденных 2 467 667 лари (примерно $800 тыс), почти $180,5 тыс и 80 тыс евро, пишет Sputnik Грузия.

Открыто уголовное дело по двум статьям - "Присвоение или растрата с использованием служебного положения" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенные неоднократно" - УК Грузии. Клерку грозит лишение свободы от семи до 11 лет.