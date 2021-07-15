В Сочи заработал "COVID Free Пляж"

Свободный от коронавируса нового типа пляж начал работать в Сочи, сообщили в администрации курорта.

Уточняется, что для его посещения необходимо предъявить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее с предложением об открытии пляжа, свободного от коронавируса выступила местная гостиница. "На входе на пляж висит табличка "COVID Free Пляж", стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы", - передает РИА Новости.

Отмечается, что в первые часы работы услугами пляжа воспользовались несколько человек.