Проиграв войну, Армения выступила против мира с Азербайджаном

В Армении почти месяц как закончился период послевоенной неопределенности, когда оппозиция пыталась сместить пошатнувшийся режим Никола Пашиняна, а действующие власти фокусировались на внутренней борьбе и просили внешних игроков повременить с требованиями к республике об исполнении ее международных обязанностей. В итоге подписавший капитуляцию Пашинян все-таки одолел реваншистов, получив на внеочередных парламентских выборах 53,92% голосов, стабилизировал свою власть и формально открылся для работы по дальнейшему урегулированию армяно-азербайджанских отношений в духе мира и добрососедства.

Однако вчерашнее заявление вице-премьера Тиграна Авиняна и сегодняшнее выступление самого Никола Пашиняна в парламенте показали, что обновленная, послевоенная, справившаяся с реваншизмом Армения все-таки не хочет мира с Азербайджаном, а юридически обязывающие гарантии ненасильственного сосуществования двух стран – мирный договор – рассматривает только как предмет торга.

Авинян так прямо и заявил: Армения согласится подписать мирный договор только в обмен на "окончательное решение вопроса статуса Карабаха", под чем официальный Ереван продолжает понимать признание Азербайджаном независимости марионеточного сепаратистского режима на азербайджанской земле, существующего сегодня только в пределах зоны ответственности российских миротворцев. Эта тема объявлена приоритетом Армении на переговорах с Азербайджаном, то есть, по мнению армянских властей, разгром оккупационных сил и поражение РА в войне ничего в ситуации не поменяли – только если раньше "статус Карабаха" они хотели обменять на деоккупацию части азербайджанских территорий, то теперь, когда территории освобождены силой, они хотят обменять его на мирный договор.

Также Авинян озвучил уже невыполнимое требование о возвращении армяно-азербайджанского диалога в формат Минской группы ОБСЕ и не менее безосновательное условие отвода азербайджанских войск на те позиции, на которых их хочет видеть Ереван, без чего подписания мирного договора также не будет. Таким образом, он сообщил как Азербайджану, так и России, что с точки зрения Армении все остается по-прежнему – и повестка переговоров, и их формат, и сильная позиция Еревана, а капитуляцию, утрату какого-либо влияния на события в регионе и полную зависимость от Москвы в вопросах безопасности армянская власть как бы забыла.

Никол Пашинян пошел еще дальше: он повторил все свои тезисы времен войны, суть которых в том, что Армения ни в чем не виновата, а Азербайджан виноват во всем. И. о. премьер-министра Армении вернулся к привычной схеме "диалога" с Баку, зеркально перевернув озвученный накануне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призыв к Еревану подписать мирный договор.

Прежде всего Пашинян сообщил, что это Азербайджан не хочет подписывать мирный договор, а Армения и ее марионетки в Карабахе как раз хотят – но, опять же, только в формате Минской группы ОБСЕ и с "решением вопроса статуса Карабаха". Также он заявил, что именно Армения хочет разблокировать границы, но ей не дает Азербайджан, который стремится продолжить блокаду (и это в то время, как армянские граждане беспрепятственно пользуются азербайджанскими дорогами для проезда между населенными пунктами Сюникской области). Обвинил Пашинян Баку и в других собственных грехах – в торможении делимитации границы, в территориальных претензиях и нарушениях трехстороннего Заявления от 9 ноября.

Причем последнее было сказано и. о. премьер-министра Армении на следующий день после второго за неделю обстрела окрестностей Шуши вооруженными карабахскими сепаратистами из зоны ответственности российских миротворцев. Все стрелявшие являются гражданами Армении (как и все карабахские сепаратисты в целом) и входят в состав армянской армии под видом "армии обороны Карабаха", следовательно, само их присутствие на азербайджанской земле является нарушением 4-го пункта ноябрьского Заявления о выводе армянских войск из Азербайджана. Таким образом, за 8 месяцев после капитуляции Никол Пашинян никакой эволюции не претерпел: как и во время войны, теперь он не скрываясь руками делает зло, а ртом говорит, что это зло на самом деле творит Азербайджан.

Однако положение дел на Южном Кавказе за эти 8 месяцев изменилось кардинально: ни о какой сильной позиции Еревана, проигравшего войну и потерявшего огромную часть войск и боевой техники, на переговорах речи не идет; Минская группа ОБСЕ из формата превратилась в формальность, и сейчас посредником между сторонами является только Россия, которой не нужно возвращение в регион Запада; вопрос "статуса Карабаха" закрыт на 100%, а нагорно-карабахский конфликт более не существует. Получается, что армянская власть, от которой после победы над реваншистами ждали конструктивных контактов с Азербайджаном, является сейчас неадекватной реалиям и выступает из придуманного ею виртуального мира с безнадежным требованием признать эту виртуальность действительностью.

Азербайджан пока что проявляет сдержанность по отношению к соседу, вновь ушедшему в свои иллюзии о великой, но всеми обиженной Армении. Так, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на заявление Тиграна Авиняна призвала Ереван отказаться от популизма в пользу реальных дел. "Заявления армянских официальных лиц, которые не стыкуются с новыми реалиями и пытаются обусловить мир какими-либо необоснованными вопросами, в первую очередь направлены против самой Армении… Аналогичные мнения высказывают и некоторые представители зарубежных стран – но пустые обещания и фантазии, озвученные этими людьми, ничего хорошего Армении не сулят. Армения должна осознать это, сделать выводы из прошлого и истории", - сказала она.

"Наилучшим средством достижения мира, безопасности и прогресса в регионе является нормализация отношений, в основе которых лежит уважение и соблюдение принципов международного права. Это позиция, которую Азербайджан всегда демонстрирует. Устранив фактор оккупации наших территорий, мы заявили о готовности к нормализации отношений с соседней Арменией, поддержали новые инициативы сотрудничества. Потому что мы за конструктивизм, а не за деструктивность", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

Как и прежде, логика и здравый смысл на стороне Азербайджана, в то время как Армения, провозглашая стремление к миру, на деле отказывается от мирного договора и не видит в нем смысла без выполнения тех ее условий, которые уже никогда не будут выполнены. То есть власти Армении даже не понимают, что именно им отсутствие мира с Азербайджаном создает проблемы, а не наоборот. По всей видимости, они надеются и дальше продолжать жить в режиме "ни войны, ни мира", хотя никто из живущих ныне армянских граждан никогда не забудет, чем этот режим конфликтных отношений с Баку закончился прошлой осенью. Проиграв одну войну, Ереван готовит почву для другой.

Тем самым Армения создает проблемы России и подрывает работу Москвы по стабилизации мира на Южном Кавказе. Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, мирный договор принесет безусловную выгоду не только Азербайджану, настаивающему на заключении этого международного документа, но и Армении.

"Этот договор нужен обеим сторонам. Нет сомнений в том, что договор, который подпишут обе стороны, будет выгоден им обоим, так и должно быть. Иначе нет никакого смысла в его разработке и подписании. И ясно, что в текущей ситуации мирный договор действительно нужен. После того, как Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее Заявление, предполагающее постепенно дальнейшее урегулирование всех вопросов, разработка этого документа ожидаема", - сказал Леонид Калашников.

Выступления Авиняна и Пашиняна очень жестко ставят сейчас вопрос о том, как добиться возвращения Армении из ее виртуального мира в реальность. Ожидания, что это произойдет само собой после капитуляции, оказались напрасны: армянская власть по-прежнему живет иллюзиями, что у нее все получится и она сможет, избежав любой ответственности, добиться легитимации любых ее преступлений и исполнения любых агрессивных планов. Ереван вновь разговаривает сам с собой, и с этим нужно что-то делать, иначе дело вновь закончится кровопролитием, как только Ереван попытается привести действительность в соответствие со своими заявлениями.