"Спутник Лайт" зарегистрировали в Казахстане

Российский однокомпонентный препарат от COVID-19 "Спутник Лайт" зарегистрирован Минздравом Казахстана, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Напомним, что эффективность вакцины от коронавируса составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности осуществлен на основе данных жителей России, получивших только первый компонент в рамках массовой вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.

"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", - заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.