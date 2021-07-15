Названа предварительная причина пожара в кафе в Анапе

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю назвали предварительную версию пожара в летнем кафе в Анапе. Согласно мнению специалистов к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул сегодня около 07:00, горело летнее кафе, огонь захватил территорию в 900 кв м. в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

В ведомстве также отметили, что сейчас на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, на место выехал прокурор края Сергей Табельский. Он поручил Анапскому межрайонному прокурору, правоохранительным органам и экстренным службам повести проверку для выяснения причин пожара и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений, передает ТАСС.