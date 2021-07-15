Три уникальных музея юго-западного побережья Крыма

Музеи по всему миру призваны вдохновлять и знакомить посетителей с разными эпохами, культурами и историческими событиями. С этой точки зрения Крым не исключение. На территории полуострова расположена масса музеев, которые стоит посетить, если вы вдруг окажетесь в Крыму. Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник знакомит с тремя музейными комплексами юго-западного побережья Крыма.

Херсонес Таврический

Чтобы посмотреть на руины древнего греческого города, не обязательно ехать в Грецию, Италию или Турцию. Древнейший полис-крепость на территории Крыма был основан в V веке до нашей эры на Гераклейском полуострове (юго-запад Крыма) переселенцами из Гераклеи Понтийской (ныне турецкий город Эрегли). Скромное поселение со временем стало культурным и торговым центром Северного Причерноморья, который просуществовал до конца XIV века и пришел в упадок после того, как торговые пути под влиянием итальянских купцов сместились с запада полуострова на восток (Феодосия, Керчь). Благодаря усилиям командующего Черноморским флотом Алексея Грейга, на территории древнего полиса в XIX веке были проведены первые раскопки. Впоследствии Херсонес Таврический стал крупнейшим историко-археологическим заповедником, где до сих пор ведется исследовательская деятельность.

Посетители заповедника могут увидеть агору - центральную площадь города, где в эпоху античности находились храмы и решались государственные вопросы. Единственный древнегреческий театр на всем постсоветском пространстве также находится в Херсонесе. В греческий период в нем устраивались театральные постановки, а в римский - гладиаторские бои.

Храм Базилика в базилике. На самом деле, это два храма, большой и малый. Малый храм был построен на развалинах большого в X веке. Сохранились колонны и часть мозаичного пола.

Владимирский собор. В 987 году князь Владимир принял крещение (с чего началось распространение христианства по всей Руси) именно в Херсонесе. В честь празднования 900-летия Крещения Руси было принято решение возвести храм в неовизантийском стиле. Во время Великой Отечественной войны немцы перед отступлением взорвали собор. В 2000-х годах храм был восстановлен и теперь является местом паломничества православных не только России, но и других стран.

Кстати, на 200-рублевой купюре изображен именно Херсонес Таврический. Так что уникальный заповедник обязательно стоит посетить при возможности.

Балаклавский подземный музейный комплекс

Живописную Балаклаву стоит посмотреть саму по себе, но есть на ее территории место, от которого буквально захватывает дух, - подземный музейный комплекс, уникальное историческое сооружение, расположенное прямо в Балаклавской бухте в горе Таврос. Площадь секретной военной базы составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Объект 825 ГТС (Гидротехническое сооружение) был создан в рамках ”Комплексной программы по защите основных военных и промышленных объектов от последствий применения ядерного оружия”. Его строительство началось в 1954 году, в разгар холодной войны между СССР и США. Сооружение было сконструировано таким образом, что могло выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью 100 килограммов. На базе располагались подводные лодки с боеприпасами для нанесения ответного ядерного удара. Объект 825 ГТС строился в строжайшей секретности: вход в тоннель тщательно маскировали, а горная порода вывозилась в море ночью.

Сооружение с уникальными каналами, транспортными залами, доками и помещениями для хранения продуктов на случай ядерного удара действовало до 1994 года, и, к сожалению, подверглось разграблению в последующее десятилетие. Тем не менее в 2003 году на территории Объекта 825 ГТС был открыт военно-морской музейный комплекс ”Балаклава”. В 2014 году музей перешел под юрисдикцию России, а в 2020-2021 году Военно-строительный комплекс Министерства обороны России провел реконструкцию исторического памятника, в результате которой подземный комплекс был дополнен передовыми мультимедийными технологиями и инсталляциями с подлинными артефактами. Если окажетесь в Балаклаве, обязательно побывайте в бункерном объекте времен холодной войны.

Панорама ”Оборона Севастополя”

Всего в мире насчитывается около 60 музеев-панорам, и один из крупнейших расположен на Историческом бульваре над Южной бухтой в центральной части Севастополя. Известная на весь мир панорама ”Оборона Севастополя 1854-1855 годов” - обязательное место посещения для всех гостей полуострова, поскольку музей рассказывает об одном из самых значимых событий Крымской войны - сражении на Малаховом кургане от 6 июня 1855 года, в ходе которого 75 тысяч русских военных отразили атаку более чем в три раза превышающего по численности англо-французского войска.

Решение создать музей принадлежало Комитету по увековечиванию памяти о героической обороне Севастополя. В 1901 году заказ получает Франц Рубо - основоположник русской школы панорамной живописи. Изучив местность и сделав наброски, Рубо едет в Мюнхен, где вместе с группой немецких художников создает монументальное полотно на холсте размером 115 на 14 метров, вытканном в Бельгии. Пока художник работал в Германии, в Севастополе возводилось здание для будущей грандиозной картины по проекту военного инженера Фридриха-Оскара Энберга. Особенность здания - круглое окно в куполообразной крыше для естественного внутреннего освещения.

Музей-панорама был открыт в 1905 году - в 50-летнюю годовщину обороны Севастополя. Посетители-ветераны сражения были удивлены, насколько точно художнику удалось воспроизвести битву на Малаховом кургане. В 1942 году в здание панорамы попали немецкие бомбы, в результате чего полотно загорелось. Тем не менее военнослужащим Черноморского флота удалось спасти 86 частей картины, которые были доставлены в Новороссийск. Трюм, где перевозилось полотно, оказался затопленным, и в итоге картина пострадала настолько, что восстановлению не подлежала. После войны уже советские художники воссоздавали произведение искусства по эскизам и сохранившимся фотографиям, а также на основе зарисовок с Малахова кургана. Музей-панорама был вновь открыт уже к столетию первой обороны Севастополя в 1954 году. На протяжении многих лет уникальный музей привлекает не только российских туристов, но и посетителей из зарубежных стран, в частности, из Великобритании и Франции, многие из которых потомки некогда поверженных на Малаховом кургане.