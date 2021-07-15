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В ЦСКА опровергли отказ от вакцинации

В ЦСКА опровергли отказ от вакцинации

Футболисты ЦСКА не отказывались прививаться от COVID-19, заявил директор клуба по связям с общественностью Сергей Аксенов.

Ранее "Чемпионат" сообщил, что весь состав московского клуба отказался от вакцинации.

"Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит слова Аксенова Sports.ru.

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Вестник Кавказа

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