В ЦСКА опровергли отказ от вакцинации

Футболисты ЦСКА не отказывались прививаться от COVID-19, заявил директор клуба по связям с общественностью Сергей Аксенов.

Ранее "Чемпионат" сообщил, что весь состав московского клуба отказался от вакцинации.

"Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий", - приводит слова Аксенова Sports.ru.