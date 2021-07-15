Верховный муфтий Казахстана рассказал о вакцинации имамов

Порядка 90% сотрудников центрального аппарата Духовного управления мусульман Казахстана уже вакцинировались от коронавируса, сообщил Верховный муфтий республики, глава управления Наурызбай кажы Таганулы.

Он напомнил, что в Коране говорится: "Нельзя причинять вред ни себе, ни другим".

"Поэтому многие наши имамы начали вакцинироваться с момента начала вакцинации в Казахстане. На сегодня вакцины получили наши имамы, духовные служители во многих регионах", - цитирует Верховного муфтия Sputnik Казахстан.

Напомним, сам Наурызбай кажы Таганулы сделал прививку от Covid-19 в начале июля, для вакцинации он выбрал отечественный препарат QazVac.