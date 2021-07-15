В Чечне сообщили о высокой смертности от COVID-19

Смертность среди зараженных новой коронавирусной инфекцией в Чечне за неделю резко выросла, сообщает Роспотребнадзор по республике.

По состоянию на 15 июля, общее число умерших с начала пандемии в регионе составило 224 человека, из них 9 – за последнюю неделю. Восьмого июля общее число смертей было 176, из них два за сутки, днем ранее было три случая.

В ведомстве отметили, что самая высокая суточная смертность с начала пандемии – 10 человек - зафиксирована 14 июля.

Отмечается, что выросло число заболевших COVID-19. Неделю назад в республике было обнаружено 73 новых случая заражения в сутки, 15 июля цифра выросла до 107.