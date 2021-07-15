Мария Захарова сошьет шторы из узбекских тканей (ФОТО)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила знаменитые узбекские ткани, поделившись в Telegram фотографией из Ташкента, куда прибыл с рабочим визитом министр Сергей Лавров.

"Хочу сшить шторы в "среднеазиатскую" комнату на родительской даче", - рассказала дипломат.

По словам Марии Захаровой, ее родители привозили из разных стран красивые вышивки, например, сюзане, а также шторы.

"Но от солнца и времени [шторы] посеклись. Так что в отпуск займусь", - отметила официальный представитель МИД РФ.