Кубань потеряла более 50% туристических бронирований

Более 50% бронирований было отменено туристами после введения новых правил заселения в Краснодарском крае, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, путешествия в Крым аннулируются в меньшем количестве из-за отсутствия необходимости предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что кубанские гостиницы и отели не смогут сами выселить туристов, добровольно согласившихся на прививку от Covid-19 при заселении, но не сделавших ее в трехдневный срок.