"Яблоко" попросило Путина ввести тотальный локдаун

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков призвал президента России Владимира Путина ввести на две недели режим нерабочих дней в стране в связи с рекордной смертностью от коронавируса, об этом рассказали в пресс-службе партии.

"Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю)", - сказано в сообщении на ее сайте.

Политик напомнил, что Россия в данный момент находится на третьем месте в мире (после Индии и Индонезии) по суточному числу смертей из-за ковида. Рыбаков отметил, что вакцинация в РФ продвигается значительно медленнее, чем в других странах, и заявил, что единственным возможным способом быстро достичь ощутимого эффекта служит "тотальный локдаун".

При этом председатель "Яблока" предложил компенсировать работодателям расходы на зарплату, налоги и страховые платежи из Фонда национального благосостояния. По его словам, за вынужденный двухнедельный отпуск все сотрудники должны будут получить не менее половины средней месячной зарплаты.