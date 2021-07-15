На Кубани разыскивают убийцу двух пенсионеров

В Краснодарском крае заведено уголовное дело по факту убийства двух пожилых людей в Тихорецком районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Пенсионеры проживали в доме на улице Зеленой в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района. Вечером 14 июля погибших обнаружил родственник. В ходе осмотра места происшествия следователем совместно со следователем-криминалистом у погибших зафиксированы огнестрельные ранения головы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух человек"). В настоящее время убийца находится в розыске.

Стоит добавить, что погибшими оказались 83-летний местный житель и его 82-летняя супруга.