Житель Гейгельского района погиб, подорвавшись на мине

Прокуратура Гейгельского района Азербайджана открыла уголовное дело по ст.120.2.4 и другим статьям УК АР по факту подрыва на мине жителя села Молладжалилли 1990 г.р., такое сообщение распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что накануне мужчина занимался сельхозработами на пастбище Бановшали, расположенного между Гейгельским районом и деоккупированным Кельбаджарским районом, и подорвался на противопехотной мине.

До Отечественной войны Азербайджана территория пастбища была заминирована и располагалась между позициями ВС Армении и армии АР.

От полученных ранений пострадавший скончался. Идет расследование.