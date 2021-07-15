Кремль не исключил ввоза зарубежных вакцин от коронавируса в Россию

Вопрос допуска иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в будущем такая возможность не исключена.

Так, представитель официальной Москвы прокомментировал тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок.

Песков пояснил, что страна не испытывает недостатка в собственных препаратах. "У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?", - сказал он, уточнив, что "в какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно".