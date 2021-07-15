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Игроки ЦСКА не хотят вакцинироваться от COVID-19

Игроки ЦСКА не хотят вакцинироваться от COVID-19

Футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались прививаться от новой коронавирусной инфекции, сообщил "Чемпионат" со ссылкой на источника, близкого к руководству клуба.

"Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба", - сказал собеседник.

Он отметил, что в настоящее время в клубе вакцинированы только работники.

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