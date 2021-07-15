Нацстат Казахстана насчитал в стране почти 19 миллионов жителей

По состоянию на 1 июня 2021 года в Казахстане проживет 18 млн 984 тыс 800 человек, в том числе городского - 11 млн 237 тыс человек (59,2%), сельского - 7 млн 747 тыс 800 человек (40,8%), - говорится в сообщении Бюро национальной статистики Казахстана.

По сравнению с 1 июня 2020 года численность населения увеличилась на 249 тыс человек, или на 1,3%, а естественный прирост населения республики за январь-май 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года (106,8 тыс человек) увеличился на 4,4% и составил 111,5 тыс человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,18, - , передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт бюро.

В январе-мае 2021 года в страну прибыли 3 662 человека, убыли - 9 862 человека, сальдо миграции составило 6 200 человек, - говорится в сообщении.