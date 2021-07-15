Пресс-служба Пашиняна сочинила половину телефонного разговора с Блинкеном

Пресс-служба и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в буквальном смысле выдумала половину телефонного разговора, который прошел 13 июля между главой правительства и госсекретарем США Энтони Блинкеном, - выяснили армянские журналисты.

Прежде всего, Госдепартамент США в принципе не сообщал о такой беседе. Издание Yerevan.Today направило в американское посольство запрос об опубликовании американской версии сообщения о переговорах.

Позже Госдеп разместил текст на своем сайте и в Facebook посольства в Ереване, и он значительно отличается от сообщения пресс-службы армянского правительства.

Так, во варианте официального Еревана говорится: "Американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении".

В сообщении Госдепа особая роль правительства Пашиняна в развитии демократии в Армении никак не освещается. "Госсекретарь направил народу Армении теплые поздравления в связи с выборами 20 июня, которые, по оценке Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прошли в условиях общего уважения к основным правам и свободам избирателей, а участвующие в выборах силы смогли свободно проводить агиткампанию", - сдержанно отметили в Вашингтоне.

Еще одного лестного для Пашиняна отрывка - о высокой оценке Госдепом его усилий "по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией" - в американском варианте в принципе нет. Американское внешнеполитическое ведомство ни словом не упомянуло также борьбу армянских властей с коррупцией и работу в области правосудия - в отличие от текста пресс-службы и.о. премьера.

Напомним, ранее расхождения такого рода неоднократно обнаруживались при освещении Ереваном контактов Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.