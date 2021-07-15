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Аксайский район Дона временно возглавил Сергей Бодряков

Аксайский район Дона временно возглавил Сергей Бодряков

После отставки арестованного бывшего руководителя муниципалитета Виталия Борзенко исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района Ростовской области стал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Бодряков, - сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

"На должность первого заместителя главы администрации Аксайского района и исполняющего обязанности главы администрации Аксайского района назначен Сергей Бодряков", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Бодряков занимал различные должности, связанные с деятельностью казаков, а также занимал посты в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. С марта 2020 года по июль 2021 года работал в должности первого заместителя Минприроды региона.

Напомним, выборы нового главы Аксайского района состоятся 13 августа.

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Вестник Кавказа

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