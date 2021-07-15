Аксайский район Дона временно возглавил Сергей Бодряков

После отставки арестованного бывшего руководителя муниципалитета Виталия Борзенко исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района Ростовской области стал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Бодряков, - сообщает пресс-служба администрации Аксайского района.

"На должность первого заместителя главы администрации Аксайского района и исполняющего обязанности главы администрации Аксайского района назначен Сергей Бодряков", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Бодряков занимал различные должности, связанные с деятельностью казаков, а также занимал посты в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. С марта 2020 года по июль 2021 года работал в должности первого заместителя Минприроды региона.

Напомним, выборы нового главы Аксайского района состоятся 13 августа.