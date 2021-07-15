Три дня стали выходными в Ингушетии по случаю Курбан-байрама

Первые три дня следующей недели (19, 20 и 21 июля) были объявлены нерабочими в Ингушетии в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), указ об этом был подписан главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

В пресс-службе главы региона отметили, что жители республики обязаны соблюдать в праздничные дни ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. К ограничениям относится масочный режим и социальная дистанция.

Кроме того, республиканское МВД рекомендовало принять дополнительные меры для обеспечения безопасности в дни проведения праздника.