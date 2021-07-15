Турция поставила для ВМС Украины первый ударный беспилотный комплекс

ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции, - сообщает украинское военное ведомство.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - заявил министр обороны страны Андрей Таран, говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Напомним, в 2019 году Украина закупила для ВСУ и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, оснащенных высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. В то же время для ВМС эти беспилотники ранее не закупались.