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Жара в +42 градуса надвигается на Ставрополье

Жара в +42 градуса надвигается на Ставрополье

Спасатели предупреждают жителей Ставропольского края об экстремальной жаре, соответствующее сообщение опубликовано в Instagram МЧС региона.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра 16-18 июля 2021 года местами по Ставропольскому краю ожидается сильная жара до +42°С", - сказано в нем.

В связи с аномальной высокой температурой воздуха есть могут возникнуть ЧС и ЧП не выше локального уровня: аварии на авто- и железных дорогах из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна, отключение энергоснабжения в результате перегрева подстанций, повреждение сельхозугодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у людей.

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Вестник Кавказа

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