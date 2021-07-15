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Две девочки пострадали в аварии на Ставрополье

Две девочки пострадали в аварии на Ставрополье

Две девочки-подростка пострадали в результате автоаварии в Георгиевском округе Ставропольского края на дороге Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды. Водитель "Нивы" врезался в  Ford.

Дети находились в салоне отечественного автомобиля, в момент аварии они не были пристегнуты.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что водитель "Нивы" стал обладателем водительских прав менее года назад. По факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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