Две девочки пострадали в аварии на Ставрополье

Две девочки-подростка пострадали в результате автоаварии в Георгиевском округе Ставропольского края на дороге Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды. Водитель "Нивы" врезался в Ford.

Дети находились в салоне отечественного автомобиля, в момент аварии они не были пристегнуты.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что водитель "Нивы" стал обладателем водительских прав менее года назад. По факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.