Институт изучения геноцида появится в Турции

В Турции появится институт, который займется изучением геноцида и преступлений против человечности.

Соответствующий документ подписал накануне президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, он опубликован сегодня в официальной Resmi Gazete.

Согласно решению главы государства, Международный институт по изучению геноцида и преступлений против человечности будет создан при ректорате Стамбульского университета.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, создание подобного научного института вызвано к жизни необходимостью борьбы со множеством ложных представлений о событиях в Османской империи в годы Первой Мировой войны, используемых для давления на турецкое государство.

"О создании такого научного института речь шла довольно давно. В последние годы США и другие государства постоянно давят на Турцию по поводу трактовок событий, которые происходили в 1915 году в Османской империи, однобоко представляя их как "геноид армян". Турция долгое время считала, что это дело исключительно историков и юристов, а потому не вмешивалась в антитурецкую кампанию и предлагала всем государствам взять с нее пример и также воздержаться от политизации истории", - прежде всего напомнил он.

"Однако все больше мы видим, что другие государства используют понятие геноцида как рычаг давления во внешнеполитических заявлениях. Исходя из этого, Турция приняла решение уделить особое внимание научному изучению этой тематики, чтобы противостоять голословным обвинениям с помощью документов и установленных фактов. Таким образом, политическому давлению Турция противопоставит исторический и юридический подход. Я думаю, это правильный шаг, поскольку настало время принимать меры по борьбе со спекуляциями", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

Эксперт выразил уверенность в том, что Институт по изучению геноцида и преступлений против человечности будет заниматься проблемой геноцида в целом. "В том числе будут исследоваться международные нормы и законы о том, что является геноцидом, а что - нет. Турция не будет ограничиваться одной лишь темой событий 1915 года в Османской империи. Очень важно, что институт создан при Стамбульском университете, это очень серьезный вуз с высокой квалификацией ученых и правоведов. Выбор в его пользу был сделан неслучайно", - заключил профессор.