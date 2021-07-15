В Ставрополе будут штрафовать любителей шашлыков на природе

Жителей Ставрополя будут штрафовать за костры с шашлыками, - предупредил жителей города глава администрации Иван Ульянченко во время прямой линии в Инстаграм-аккаунте.

"Губернатор края подписал постановление об установлении в Ставропольском крае особого противопожарного режима, согласно которому он продлится до 15 сентября. На днях я подписал соответствующее постановление по городу", - ответил мэр, пообещав, что противопожарные меры усилят, передает "АиФ-Ставрополье".

В городе разработано 20 маршрутов, которые патрулируют около 50 человек и 13 машин.

За несоблюдение пожароопасного режима уже оштрафованы 169 горожан на общую сумму около 450 тыс рублей, более миллиона рублей заплатили и те, кто нарушал санитарные нормы и не косил сухую траву.

Согласно постановлению, ставропольцам предписано косить траву у дома и убирать мусор, а также категорически запрещено разводить костры и использовать открытый огонь в необорудованных местах.