Грузинская оппозиция не может собрать подписи для импичмента правительству

Для начала процедуры импичмента кабинету министров Грузии во главе с председательством правительства Ираклием Гарибашвили оппозиции не хватает четырех голосов, заявил генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 парламентских депутатов. При этом инициаторам необходимо представить своего кандидата на пост главы Кабмина. Для завершения процедуры парламент должен выразить доверие новому правительству.

"Мы были инициаторами объявления процедуры недоверия, но "Стратегия Агмашенебели" не так уж велика, чтобы собрать 50 человек. Несколько политических групп сформируют позицию по данному вопросу. Как только у нас будет 50 подписей, сразу же начнем объявлять вотум недоверия", –приводит слова Манджгаладзе "Спутник-Грузия".

Инициаторы импичмента уже набрали 46 голосов: 32 голоса – фракции ЕДН и по 7 – "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ Шарля Мишеля".

Для начала процедуры оппозиции не хватает еще четырех голосов, а для завершения – 30.

Стоит отметить, что не все оппозиционные фракции выступают за начало импичмента, в том числе "Гирчи" и члены команды Георгия Гахария.

В "Грузинской мечте" также равнодушно отнеслись к угрозам импичмента. Члены правящей партии уверены, что оппозиция ничего не добьется процедурой недоверия.