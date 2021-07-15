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Уснувший водитель едва не погубил трех пассажиров в Алматы

Уснувший водитель едва не погубил трех пассажиров в Алматы

Три человека пострадали в результате автоаварии на одной из оживленных улиц Алматы. Об этом сообщают местные правоохранители, уточняется, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам свидетелей ДТП, водитель Mitsubishi Delica следовал по Суюнбая в южном направлении, однако, не доезжая до улицы Баянаульская, водитель иномарки потерял управление.

Автомобиль вылетел с проезжей части на бордюр, и протаранил столб уличного освещения. Согласно предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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