Житель Узбекистана устроил истерическую провокацию после вакцинации в Казахстане

Власти Атырауской области прокомментировали сообщения в соцсетях о якобы резком ухудшении состояния здоровья у мужчины, получившего вторую дозу препарата "Спутник V".

В региональном управлении здравоохранения пояснили, что этот человек - гражданин Узбекистана, он вакцинировался в прививочном пункте на рынке "Диана", пишет издание "Мой город".

Первый компонент он получил в середине июня, никаких побочных явлений или осложнений у него не возникло.

Накануне иностранец пришел в тот же прививочный пункт для введения второго компонента. В очереди он использовал грубые выражения в отношении медиков, угрожал снять провокационный ролик о якобы побочных эффектах, проявившихся после вакцинации. После укола и получасового наблюдения в комнате отдыха он ушел домой.

Через три часа в "скорую помощь" поступил звонок, говоривший сообщил, что на рынке "Диана" после вакцинации бьется в судорогах мужчина.

"По приезду скорой помощи оказалось, что скорую вызвали для гражданина Узбекистана, который получил вакцину тремя часами ранее и нагрубивший медикам. Парень был доставлен в приемный покой областной больницы Атырау и отпущен через 30 минут, так как состояние здоровья было стабильным и не было показаний к госпитализации", - подчеркнули в управлении.

Власти призвали население не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.