В Новороссийске растет число участников акции "Привит от COVID"

В Новороссийске набирает обороты акция среди привитых от COVID-19 "Привит от COVID", участники которой разыграют ценные призы.

Все провакцинировавшиеся в возрасте от 18 до 35 лет вместе с наклейкой "Привит от COVID" смогут принять участие в лотерее с ценными призами, среди которых велосипед, самокат и скейт, - рассказал в своем Instagram-аккаунте глава города-героя Игорь Дяченко.

"В Новороссийске первый этап вакцинации прошли 65 225 человек. Впереди цель – сделать город территорией, свободной от COVID-19. Город присоединился к акции "Привит от COVID", и волонтеры будут вручать такие стикеры привившимся в двух городских мобильных пунктах вакцинации, отметил Дясенко, передает "АиФ-Юг".

"Поддержал лично акцию "Привит от COVID" и призываю всех жителей и гостей нашего города присоединиться к ней", - написал градоначальник.