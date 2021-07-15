В России обновлен рекорд по смертям от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 25 293 случаея заболевания, умерли 791 человек - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 293 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 016 (11,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 5 237, в Московской области - 2 444, в Петербурге - 1954. В Крыму 381 новый случай заболевания, в Ставропольском крае - 236, в Краснодарском крае - 229, в Дагестане - 198, в Чечне - 107, в Кабардино-Балкарии - 68, в Ингушетии - 52, в Карачаево-Черкесии- 51, в Северной Осетии - 52, в Адыгее - 41.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 5 882 295 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 21 493 человека, за весь период - 5 278 976 человека.

Умерли за сутки 791 пациент с коронавирусом, с начала пандемии – 146 069 человек.