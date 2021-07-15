В Ялте к работе возвращаются пляжи поселка Кореиз

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о том, что после июньских ливней к работе вернулись пляжи поселка Кореиз. Ранее сообщалось, что на селенный пункт был в числе пострадавших после обрушившихся на регион аномальных ливней.

"Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПин на пляжах: "Белоруссия", "Мисхорский", "Дюльбер - отделение № 1", "Дюльбер - отделение № 3", "Санаторий "Мисхор", "Санаторий "Ай-Петри", "Актер Мисхорское отделение", "Русалка-1" и "Русалка-2", - написала Павленко в Facebook.

В то же время глава города отметила, что по-прежнему закрытыми для купания остаются семь пляжей в центральной части Ялты. Они, по словам градоначальника, вернутся к работе после расчистки русла Водопадной. "Вода будет соответствовать нормам СанПин – откроем и их!", - сообщила мэр, выразив уверенность, что это произойдет в ближайшем будущем.