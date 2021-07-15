Мошенники, обещавшие учебу за рубежом за $18 тыс, задержаны в Джизаке

Двое жителей Джизака обещали обеспечить двум абитуриентам поступление в зарубежный вуз, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента при Генпрокуратуре Узбекистана.

В нем говорится, что граждане Г. Р. и Ж. С. сговорились совершить преступление и пообещали двум абитуриентам, что с помощью своих знакомых устроят их на обучение в зарубежный вуз. За свои услуги злоумышленники запросили $18 тыс.

В итоге подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения $5,8 тыс, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по ст.168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) УК РУз, идет следствие.