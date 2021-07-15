В Казахстане отмечен рост младенческой смертности

Бюро национальной статистики Казахстана сообщило о росте младенческой смертности в республике.

Так, согласно статистике, в период с января по май этого года умерли 1 423 младенцев в возрасте до одного года. За аналогичный период 2020 года этот показатель составил 1 221. "Коэффициент младенческой смертности составил 8,12 случаев на 1000 родившихся", - говорится в отчете.

Также отмечается увеличение общего числа умерших в стране в первом полугодии 2021 года – с января по май в республике умерли 63,7 тыс человек. В Нацбюро статистики отметили, что данный показатель на 27,3% превышает уровень смертности за аналогичный период в 2020 году, "тогда этот показатель был равен 50 тысячам человек", приводит данные отчета бюро по статистике Sputnik Казахстан.