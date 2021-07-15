Кубанские синоптики пообещали на выходные сорокаградусную жару

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в крае на предстоящие выходные безоблачную погоду и опасное повышение температуры.

Так, уже завтра, 16 июля, на Кубани ожидается до 39 со знаком плюс в северной и восточной половине края, а на выходные не исключено повышение температуры воздуха до 40 градусов, - рассказал специалист Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник, передает портал Юга.ру.

Более точный прогноз будет доступен, когда Гидрометцентр Кубани проведет расчеты, - отметили в метеоцентре.