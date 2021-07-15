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Хабиб встретился с 66-летней фанаткой (ФОТО/ВИДЕО)

Хабиб встретился с 66-летней фанаткой (ФОТО/ВИДЕО)

Жительница Калифорнии в день своего рождения стояла с плакатом у здания UFC с просьбой встретиться с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Я очень его люблю, и хотела бы встретиться с ним лично. Если я смогу купить билет, я приду на ваш бой в субботу. Я люблю вашу русскую мафию. Вы, ребята, меня воодушевляете", – заявила фанатка. 

Женщина познакомилась с главой UFC Даной Уайтом, который пообещал ей организовать встречу с Хабибом.

Через некоторое время Нурмагомедов встретился со своей 66-летней поклонницей.

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Вестник Кавказа

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