После наводнения в Ялте открывают пляжи Кореиза

Власти Ялты сняли запрет на купание, введенный после июньского наводнения, еще на девяти пляжах Ялты, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Открываем пляжи одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты - Кореиза! После трехкратного отбора проб Роспотребнадзор не выявил нарушений требований СанПин", - написала Павленко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Пока закрытыми для купания остаются лишь семь пляжей в центральной части Ялты, открытие которых сдерживает расчистка русла реки Водопадной.

Напомним, всего в Ялте и окрестных поселках более 80 пляжей. Купание на них запретили с 18 июня из-за последствий ливней, вынесших в морскую воду мусор и грунт.