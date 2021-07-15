ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси", но ...

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о покупке торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт", однако при этом обязала компанию выполнять ряд строгих ограничений. Такое сообщение опубликовано на сайте ФАС.

"Так, слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит"", - подчеркнули в службе.

Кроме того, для защиты конкуренции и недопущения доминирующего положения новой сети в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка обеих торговых сетей должна быть сокращена до 1 июля 2022 года до уровня не более 35%.

Торговая сеть "Дикси" также обязана обеспечить исполнение всех подписанных ей договоров, бывших в силе на момент заключения сделки. Компания не должна создавать дискриминационные условия на рынке, так или иначе не пускать поставщиков и производителей на товарный рынок.

Особые ограничения касаются цен на социально значимые товары: АО "Тандер" взяло на себя дополнительные обязательства по введению нулевых торговых наценок на некоторые из них (молоко, хлеб, мясо кур). Программа лояльности "Магнит" для пенсионеров будет действовать в магазинах "Дикси" и "Мегамарт", принявших участие в сделке.