Парламент Украины утвердил отставку главы МВД

Парламент Украины на сегодняшнем заседании большинством голосов уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года.

Решение об отставке одиозного министра, написавшего заявления двумя днями ранее, поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, - передает РИА Новости.

Аваков занял пост главы МВД Украины 27 февраля 2014 года и был переназначен на должность 29 августа 2019 года, став последним из двух министров, остававшимся в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского.