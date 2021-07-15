Крым вновь обновил рекорд по коронавирусу
Крым второй день подряд обновляет суточный антирекорд по распространению коронавирусной инфекции нового типа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Так, по его словам, за минувшие сутки в республике было выявлен 381 новый случай заболевания.
Ранее максимум фиксировался накануне и составлял 375 случаев. "За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции", - сообщил глава региона.
За отчетный период с болезнью справилось 418 человек, также сообщил Аксенов.
Вестник Кавказа
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