Главная » Новости

Гахария открыл шестой региональный офис "За Грузию"

Facebook "За Грузию"
Facebook "За Грузию"

Экс-премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария открыл очередной региональный офис - теперь в Душети (регион Мцхета-Мтианети). Такое сообщение опубликовано в Facebook политической организации.

Политик пообщался с жителями Душети, Пасанаури, Млета, Ананури и рассказал им о программе "За Грузию".

Партия ранее уже открыла офисы в Зугдиди, Гори, Поти, Батуми, во Мцхета и Душети, она проводит подготовку к своим первым выборам.

Напомним, муниципальные выборы в Грузии состоятся в октябре. Если правящая партия "Грузинская мечта", представленная в парламенте 84 депутатами, наберет на них менее 43% голосов, то будут назначены досрочные выборы в парламент.

2835 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!