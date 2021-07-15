Затерявшихся в горах Сочи подростков ищут третьи сутки

Уже третьи сутки спасатели, полиция и сотрудники национального парка Сочи ищут двух 16-летних мальчиков, отправившихся в поход на гору Сахарную высотой более 1,5 тыс м.

"Поиски подростков продолжают порядка 80 спасателей, сотрудников полиции и нацпарка. Для проведения поисков сил и средств достаточно", - рассказал начальник Южного регионального поисково-спасательного МЧС России Юрий Фомин, передает "Интерфакс".

Спасатели обследуют всю территорию в радиусе горы Сахарная. Важно то, что туристов двое, и они смогут оказать друг другу необходимую помощь. А то, что район не изобилует серьезными препятствиями, дает надежду на положительный результат, - подчеркнул Фомин.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне два 16-летних подростка - один из Сочи, второй - Нижегородской области – ушли в турпоход на гору Сахарная и планировали вернуться домой к вечеру, но не вернулись.